“Han pasado cinco meses desde que me rompí el tendón del bíceps izquierdo y realmente me afectó, mis planes son hacerme de un nombre en el boxeo y con un brazo lesionado no podía hacer mucho, me dije a mí mismo que serían sólo seis meses de recuperación y todo estaría bien, pareciera fácil, pero sinceramente me afectó física y mentalmente.

“Decidí poner primero mi salud, además de recuperarme, me concentré en mi familia ahora que soy padre con mi gran bendición, mi hija Ilenay, quien recientemente cumplió un año”, mencionó el oriundo de Livermore, California.

Respecto a su regreso a los encordados, Gómez no se quiso adelantar y prefiere ir día a día con la evolución favorable de su lesión.

“Estoy en el quinto mes de recuperación, realmente depende de cómo me sienta y ya tengo unos días entrenando, me he sentido bastante bien, mi brazo está un poco apretado, pero veré cómo me siento a finales de mes, cuando esté al 100 por ciento buscaré estar de vuelta en el ring, quizás en agosto.

“Me he centrado en mantener la calma en el ring y divertirme haciendo lo que me gusta, aparte de cuidar mi brazo y prepararme en el físico, tengo más hambre que nunca y estoy dando el 110 por ciento al momento que entro al gimnasio”, mencionó el “Güero” Gómez.

Para concluir, José Manuel Gómez deja un mensaje a sus seguidores.

“Me gustaría agradecer a JD Promotions por el apoyo y a todos mis fans, a mis rivales decirles que no se duerman porque vengo con todo, mi equipo y yo tenemos grandes planes y estamos haciendo que todo valga la pena, como dice el dicho: ‘Para ser el mejor, tienes que vencer al mejor’ y eventualmente me gustaría pelear con los mejores en la división de las 154 libras.

“Estoy listo y quiero que el mundo sepa que hay un futuro campeón mundial que se llama José Gómez”, finalizó.