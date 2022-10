“Me siento muy contento con Dios por darme otra oportunidad de demostrar de lo que estoy hecho, y qué mejor que sea en Puerto Rico, donde siembre hay una rivalidad muy dura contra México, donde son guerreros y muy buenos peleadores, voy a darlo todo para demostrar de qué estamos hechos”, señaló.

Edy Ramiro Valencia Mercado viene de par de contiendas en Las Vegas, Nevada, en las que se midió ante Jessie Magdaleno y Enrique Vivas, siendo peleas muy parejas donde desafortunadamente no salió avante con el resultado, pero dejando una grata impresión, por lo que este nuevo reto en Puerto Rico será importante.

“Siempre he sido el lado B, nunca el lado A, ya estoy acostumbrado a eso, pero me motiva a prepararme mejor, para siempre dar la sorpresa, me estoy preparando muy fuerte para llegar, cada pelea perdida regreso mejor y aprende más uno de las perdidas que de las ganadas, siento que estoy más fuerte física y mentalmente, siempre regreso más fuerte y esta vez no será la excepción. Espero una gran pelea este 3 de diciembre en Puerto Rico contra Luis Rosario (15-1-1, 10 KO’s), es un gran rival que va hacia adelante y estamos listos”, agregó.