Por alrededor de tres horas se llevó a cabo la actividad en el inmueble deportivo en varias pruebas de pista y campo, en las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

Un día antes, el sábado 18 de enero, se desarrollaron las competencias de 3 mil metros, lanzamiento de martillo, bala, jabalina, salto de longitud y distancias de 80, 110, 300 metros, así como de medio fondo, entre otras.