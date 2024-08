EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey._ Se espera que el mariscal de campo de los New York Giants, Daniel Jones, regrese a la acción en el partido de la semana dos de pretemporada contra los Houston Texans.

Daniel Jones sufrió un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en noviembre pasado y hace más de ocho meses que se sometió a la cirugía. No jugó en el partido inaugural de pretemporada del jueves contra los Detroit Lions, pero ha participado plenamente en las prácticas desde que recibió el alta médica antes del inicio del campo de entrenamiento.

Jones expresó su deseo de jugar un partido la semana pasada, diciendo que le “gustaría jugar”, pero también reconoció que “al final del día, esa es la decisión del entrenador, y haré lo que (el entrenador Brian Daboll) piense”.

Daniel Jones ha tenido un juego irregular en el campo de entrenamiento, pero no se ha visto físicamente limitado por la rodilla mientras participaba en cada jugada del primer equipo. Los Giants incluso han tenido a Jones como mariscal de campo para acarreos durante todo el campo de entrenamiento.

Entrar a un partido, sin embargo, será una prueba diferente para la rodilla de Jones.

“Quiero decir, siempre pienso que es valioso tener repeticiones de juego y sentir eso. Mi rodilla se siente bien y me siento listo para jugar”, comentó Jones recientemente. “La he probado y he hecho todo lo que tenía que hacer para asegurarme de que esté lista para jugar. Así que me siento bien con mi rodilla”.