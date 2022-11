Recordó que en la cita mundial de Manchester en el 2019, sólo pudo llegar al quinto puesto, sin embargo, eso no mermó su objetivo para prepararse con todo a pesar de los dos años pandemia, en donde los entrenamientos fueron a través de una computadora.

“Tenía esta meta personal, lograr esa barrera de las medallas y no me podía detener ahora con tanto esfuerzo que me costó. No soy una atleta alta y eso es lo que me da fuerza, ya que me subestimaron por mi talla. Estos recursos son los que me han sacado a flote”, expuso.