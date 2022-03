“Empecé a juntarme con gente mala, encontré drogas, mi vida se estaba yendo para abajo [...] me costó un chingo de tiempo. Mi pelea más difícil fue contra las drogas”, dijo Óscar de la Hoya.

En el podcast Un Round Más, De la Hoya explicó qué lo motivó a tomar sustancias ilegales luego de haberse retirado del deporte: la soledad.

“Cuando me retiré sentí que algo de mí se fue, mi alma, no sé. Siempre me sentí vacío, solo. El boxeo era mi amor [...] pensaba que si no tenía el boxeo no tenía nada“, admitió.