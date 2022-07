CULIACÁN._ Esta es la historia de Fernando Ruiz del Campo, el sinaloense que funge como director general de ‘Grind Hard Co.’, promotora que en fusión con ‘Estilo Mexicano Box’ realizarán la función de este 22 de julio en Culiacán.

Luego de brillar durante muchos años en el motocross, donde incluso llegó a ser campeón nacional, el sinaloense Fernando Ruiz del Campo tiene ahora un rol diferente, pues abrió su promotora de boxeo en Guadalajara, Jalisco, a la cual nombró ‘Grind Hard Co.’ y es parte de los pugilistas de la misma.

Fernando Ruiz del Campo no sólo es el director de la promotora, también forma parte como uno de los talentos boxísticos y este 22 de julio tendrá su segunda pelea como profesional en Culiacán, cuando su promotora, en fusión con ‘Estilo Mexicano Box’ lleven a cabo la función ‘Box al Estilo Mexicano’ en el Polideportivo Juan S. Millán.

“Empecé a hacer boxeo con un primo hace mucho tiempo, teníamos como 7 años y buscábamos pelear de manera amateur, pero nuestros papás no nos dejaron. Como no teníamos permiso de practicar box; decidimos practicar futbol y después empezamos en la onda de las motos.

“En motocross yo llegué a ser campeón nacional en la categoría 85 N-1 y mi hermano llegó a ser campeón Latinoamericano. Ahora los dos nos brincamos al boxeo. Empezó esto como un hobbie y ahorita ya voy por mi segunda pelea profesional, estoy muy contento con lo que he logrado en el boxeo, ya que personalmente he conseguido metas como bajar de peso y más que nada en la disciplina”, dijo.

El sinaloense detalla cómo fue que llegó al boxeo, al grado de abrir su propia promotora y ser parte de ella como boxeador.

“Primero que nada me puse a entrenar, empecé a hacer sparrings y a apoyar a otros boxeadores. Esos mismos pugilistas a los que apoyo me orillaron a hacer mi primera pelea profesional, y ahora estoy innovando con mi propia promotora, a la cual nombré ‘Grind Hard’ y estoy en colaboración con ‘Estilo Mexicano Box’.

“Espero llegar lejos con la promotora, ya que tenemos buenos prospectos, sobre todo dos peleadores que están a muy buen nivel, uno de ellos es Gabriel Gollaz que peleó en la función de Canelo-Bivol de coestelar, y Jonathan ‘Perita’ Escobedo, quien será estelar este 22 de julio en Culiacán. A el ‘Perita’ lo maneja Don ‘Chepo’ Reynoso, quien estará de invitado para la función de este viernes, ya nos confirmó su asistencia”.

El culichi, de 25 años de edad, platica cómo fue la fusión con ‘Estilo Mexicano Box’ para llevar a cabo la función de este 22 de julio en la capital sinaloense.

“Esa colaboración se da por que yo radico en Guadalajara, y cada vez que venía a Culiacán entrenaba en el gimnasio Emboxgym, que es de los promotores de ‘Estilo Mexicano Box’. Ahí me hice amigo del ‘Wero’, dueño de la promotora, y le empecé a platicar mis proyectos. Le planteé hacer una función en colaboración, él acepto y estamos en eso, queremos empezar a hacer los mejores eventos de Culiacán en el boxeo, en este año haremos tres más, dos de ellas confirmadas ya en Culiacán”.

Fernando Ruiz del Campo (1-0-0) será parte de la función ‘Box al Estilo Mexicano’ donde estará enfrentando a Francisco Brindis Galdamez, quien es originario de Monterrey. Sobre su rival, el sinaloense dijo lo siguiente.

“Me he estado preparando muy bien, llevo un mes y medio de preparación con todo lo que conlleva (sparrings, alimentación, corridas, entrenamientos, natación, dietas) no tengo pretextos. A mi rival no lo conozco, sé que es de Monterrey, pero vamos a darlo todo, veremos qué tal nos va. A él le digo que se prepare, porque yo sí lo hice, va a estar bueno el tiro”, finalizó.

Los boletos para dicha función podrán ser adquiridos a partir del lunes 18 de julio, teniendo como puntos de venta el Polideportivo Juan S. Millán y en el gimnasio Emboxgym, en la colonia Las Quintas, o en el teléfono 6673 50 75 88 o mensaje a Instagram @estilomexicanobox.

Los costos son los siguientes: en zona general 2 x 200 pesos, zona preferente 2 x 600 pesos, y la zona VIP 2 x mil 100 pesos.