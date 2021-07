MAZATLÁN._ Con la adición del experimentado José Carlos “Tatalo” Sánchez, Delfines de Mazatlán entró en su semana de pretemporada para la apertura de la edición 2021 del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

La próxima campaña de este circuito se pone en marcha a finales del mes de agosto entrante.

Este miércoles, en la misma cancha Germán Evers, sede del club, habrá un try out para talento local nacido en 2000, 2001, 2002 y 2003.

Los entrenamientos de acondicionamiento físico se realizan bajo la mirada del coach en jefe, Pablo Andrade Quintero, junto con el coach auxiliar Miguel Cruz Félix y del fisioterapeuta Marco Antonio Espinoza.

Trabajan desde el primer día los jugadores Juan “Kobe” Osuna, su hermano César “Moño” Osuna, Bryan Valdez, José “Pepo” Villaseñor, David Quintero, Pedro Figueroa, Arturo Acosta, Fernando Rentería, Renzo Hernández, José González, Ángel Barballaniz, Roberto Uribe,Francisco Figueroa y Miguel Martínez.

El popular “Tatalo” Sánchez, con experiencia en varios clubes de Mazatlán y ligas del País está de vuelta al Cibapac con el equipo de casa.

Try Out

Este miércoles 7 y viernes 9 de julio en la cancha Germán Evers desde las 19:30 a 22:00 horas, horario de las prácticas, se efectuará un try out para seleccionar talento para sumarlo a las filas de jugadores Sub 21.

La invitación está abierta para todos los que deseen acudir de la localidad o de municipios cercanos al puerto que sean nacidos en los años 2000, 2001, 2002 y 2003.