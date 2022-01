“Bájate tantito wey, bájate... te tenemos que llevar a la base... vienes armado... sólo bájate, queremos platicar”, le dijeron los policías a Chávez Jr.

El pugilista les comentó a los uniformados que “vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa... no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”.

El atleta le habría pedido a su acompañante que le marcara al gobernador Rubén Rocha Moya, para que “le ayudara a salir”; no se sabe cómo fue o qué pasó pero Chávez Jr logró salir de esta acusación de armas y posteriormente publicó en redes sociales que vivió una injusticia.