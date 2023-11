“Muy contento de repetir medalla de oro, de ser de nuevo campeón parapanamericano y me siento muy emocionado, porque mi familia me pudo venir a ver y también de toda la evolución que hemos tenido, ha sido una temporada bastante larga, tuvimos el Mundial, ahora tras un pequeño descanso seguiremos con la preparación a París 2024”, compartió Diego López, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En esta jornada, Fabiola Ramírez, estableció nueva marca parapanamericana, con tiempo de 1:11.62 minutos, en 50m libre S2, tras romper el récord anterior de 1:20.78, que le pertenecía a la estadounidense Kayla Wheeler, desde Toronto 2015.

“Estoy muy contenta porque no he logrado ganar una medalla aquí en Santiago 2023, ya que hubo una fusión de clasificaciones, pero creo que el dar la cara y decir no me voy a rendir, a pesar de competir con más altas o grandes que yo. Mi objetivo en estos Juegos es el seguir buscando mi camino a París 2024”, aseguró Fabiola Ramírez.