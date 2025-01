En esta ocasión, el principal cabeza de serie en Brisbane superó a un jugador al que ha ganado en las 20 ocasiones que registra el Lexus ATP Head2Head, en una rivalidad que se extiende durante veinte años (se enfrentaron por primera vez en el US Open 2005).

“Llevamos muchos años enfrentándonos. Conozco a Gael desde los 15 años. Hemos jugados en juniors y en el circuito, y tengo un buen resultado contra él, pero hemos tenido batallas increíbles”, recordó Djokovic. “Es uno de los mejores, si no el mejor, atleta de nuestro deporte. Tiene una flexibilidad increíble, agilidad y velocidad. Es un gran jugador para ver y una gran personalidad, atrae a los aficionados de todo el mundo, así que mucho respeto para él y espero que podamos jugar algunas veces más antes de que nos retiremos”.

La rivalidad entre Djokovic y Monfils es la más contundente de la historia a favor de cualquier jugador, seguida por la de Rafael Nadal con Richard Gasquet (18-0).

Djokovic, no obstante, ha ganado 27 partidos consecutivos frente a un rival francés. No pierde ante un jugador de esta nacionalidad desde el ATP Masters 1000 de Miami en 2018, cuando lo hizo con Benoit Paire.

Los hijos de Djokovic, Stefan y Tara, presenciaron la victoria de su padre en Brisbane. A sus 37 años, está encantado de tener a su familia con él en el torneo australiano y reveló lo que opinan de sus celebraciones en la entrevista postpartido.

“Mis hijos me dijeron que debía tener dos celebraciones diferentes”, reveló el serbio. “Mi hija me dijo que siguiera tocando el violín si gano. Mi hijo que tocara el saxo, así que intento incorporar ambos. Es la primera vez que tengo a mi familia en Australia. Es un viaje largo, pero han venido a apoyarme y estamos pasando mucho tiempo fuera de la pista juntos. Mi corazón está pleno de felicidad y eso me permite jugar mi mejor tenis”.

En cuartos de final de Brisbane se enfrentará al estadounidense Reilly Opelka, que jugando con Ranking Protegido superó en la segunda ronda al italiano Matteo Arnaldi por 7-6(9), 7-6(4), en un día en el que conectó 25 aces.

Más cuartos de final en la Era Abierta

1. Jimmy Connors: 276

2. Roger Federer: 245

3. Rafael Nadal: 226

4. Ivan Lendl: 217

4. Novak Djokovic: 217

(Con información de ATP)