El número 1 del ATP Rankings supo sufrir este miércoles en segunda ronda frente al australiano Alexei Popyrin para acabar sacando adelante el encuentro en tres horas y once minutos por 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3.

MELBOURNE._ Que el Abierto de Australia es un torneo especial para Novak Djokovic , no lo explica sólo su palmarés con 10 coronas conquistadas en la Rod Laver Arena. El serbio ha conseguido blindarse en esta pista para encadenar 30 victorias consecutivas en el primer Grand Slam de la temporada.

Al igual que en su estreno frente al croata procedente de la previa Dino Prizmic, el principal favorito en Melbourne Park se dejó un set por el camino, pero eso no le ha impedido avanzar a tercera ronda.

Djokovic, que alcanzará en tercera ronda la cifra de 100 partidos disputados en el Abierto de Australia, se enfrentaba por cuarta vez en el torneo a un jugador local. Tal y como había hecho antes con Hewitt, en dos ocasiones, y con De Miñaur el pasado curso, resolvió el encuentro de su lado.

“Espero que sí”, señaló Djokovic en la entrevista a pie de pista sobre la posibilidad de aumentar su nivel de cara a tercera ronda. “Me va a hacer falta para seguir en el torneo. No he dado mi mejor versión, aún estoy intentando encontrar mi nivel”.

“Particularmente en las primeras rondas, juegas contra gente que no tiene nada que perder. Salen a la pista central e intentan hacer su mejor partido, su mejor tenis, y creo que mis rivales de la primera y segunda ronda eran jugadores de calidad. Encontré la forma de ganar en cuatro sets. Eso es lo que cuenta y espero poder seguir creciendo a medida que avance el torneo”.

Esto no es algo excepcional. Al número 1 del mundo no le tiembla el pulso a la hora de medirse ante un jugador del país anfitrión en un Grand Slam. No obstante, su récord en situaciones como las que vivió este miércoles en la Rod Laver Arena es de 30-31. El único que ha podido con él ha sido Andy Murray en la final de Wimbledon 2013.

