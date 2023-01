El número 31 mundial fortaleció su aura de líder generacional completando una hazaña reservada a los colosos. Frenar los pasos de Medvedev en Melbourne había sido una tarea reservada a Novak Djokovic y Rafael Nadal en las últimas dos temporadas, donde ningún jugador fue capaz de pararlo antes de la final del torneo. Esa realidad fue hecha pedazos por el talento de Korda, cuya nítida pegada aplacó el fuego del antiguo número 1 del mundo.

“Ha sido un partido increíble”, dijo Korda durante la entrevista en pista. “Sabía lo que tenía que hacer. Me mantuve fiel al plan pese a los altibajos de emociones. Ahora me siento fantástico, he jugado de maravilla y ha sido un partido increíble para mí”.

El estadounidense exhibió parte del juego con el que exprimió durante más de tres horas a Novak Djokovic en la reciente final del Adelaida International 1, enviando un serio aviso a la zona alta en la víspera del primer Grand Slam del año. Korda, que presenta un balance de 7-1 en la temporada 2022, extendió un momento de confianza plena ante los mayores nombres del vestuario.

Tras sumar la mayor victoria de su carrera deportiva, Korda medirá en los octavos de final al décimo cabeza de serie Hubert Hurkacz.

Tsitsipas sigue firme

Stefanos Tsitsipas sigue sin perder un set en el Abierto de Australia 2023, al superar a Tallon Griekspoor en la cuarta ronda por 6-2, 7-6(5), 6-3 y llegar a 9-0 en esta edición. El griego salvó un punto de set al final del segundo set antes de conquistar la Rod Laver Arena.