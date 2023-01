En un duelo sin precedentes en el circuito, Djokovic y Korda ofrecieron un espectáculo acorde a la cita. Con el trofeo de Adelaida en juego, la limpieza en los golpes del estadounidense puso a prueba la capacidad de respuesta del serbio, dando como resultado un partido memorable en la primera semana de la temporada.

“Ha sido una semana increíble y ustedes lo hicieron más especial. Estar aquí es un regalo para mí”, dijo Djokovic a la grada durante la ceremonia de trofeos. “Lo he dado todo hoy y durante toda la semana para tener el trofeo en las manos”.

“El apoyo que he recibido durante los últimos 10 días es algo que no he vivido muchas veces en mi vida, así que doy las gracias a todos por venir a cada partido”.