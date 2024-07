“Jacob ha hecho un gran esfuerzo, ha jugado genial”, reconoció Djokovic. “No había tenido la oportunidad de verle jugar hasta hace un par de días. Siempre hay un elemento de sorpresa y nada que perder. Sabía que iba a ser duro enfrentarle en Wimbledon. La mayoría de los jugadores británicos crecen en contacto con pistas de hierba, con superficies rápidas. Saben cómo jugar.

“Ha sacado realmente bien, ha sido complicado quebrar su servicio. Me ha hecho trabajar. He tenido algo de fortuna al no verme con rotura por debajo en el cuarto set. Podría haber ganado el partido en tres mangas, pero quizá el partido haya merecido incluso llegar al quinto por su manera de jugar en el cuarto. Estoy feliz de que no haya sucedido”.

Tras afilar sus golpes con dos visitas a la Centre Court, Djokovic buscará empezar a medir su nivel ante perfiles poderosos. El serbio disputará la tercera ronda de Wimbledon ante el australiano Alexei Popyrin, que sumó una victoria eléctrica por 3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 ante el argentino Tomás Martín Etcheverry en cuatro horas de partido. Djokovic, que domina 2-0 el ihstorial ATP Head2Head ante el aussie, ya necesitó cuatro parciales para batirle en el Abierto de Australia a principios de año.

Novak intenta reencontrar un nivel de juego sólido en una de las temporadas más desafiantes de su carrera deportiva. El balcánico, con un balance de 20-6 este curso, ha llegado a Londres sin haber logrado levantar un solo trofeo en 2024, alejado del traje de campeón con el que ha construido su leyenda. Es una circunstancia inédita en los últimos 18 años de su trayectoria profesional.

El esfuerzo de Djokovic en Londres es también una batalla contra el paso del tiempo, intentando mantener su vigencia ante una generación de jóvenes ya encaramada a la cima. El antiguo No. 1 mundial quiere convertirse en el campeón de Wimbledon más veterano de siempre y extender el récord (4) de majors levantados una vez cumplidos los 35 años. Su triunfo de este jueves en la capital británica mantiene abierta esa puerta a uno de los grandes competidores de siempre.

Extendiendo sus gestas más allá del major londinense, Djokovic busca conquistar su 25ª corona individual de Grand Slam y ostentar en solitario el récord histórico de grandes entre hombres y mujeres.

En la rama femenil, Iga Swiatek subrayó su condición de mejor jugadora del mundo con una eficaz victoria por 6-4 y 6-3 sobre la croata Petra Martic, su 21ª victoria consecutiva.

