El número 1 del ATP Rankings desbordó por 6-3, 6-3, 7-6(2) al argentino Tomás Martín Etcheverry, una de las figuras más imponentes del tenis sudamericano actual. Con una soltura renovada en el fondo de la pista, manteniendo bajo control las molestias de su muñeca izquierda, Novak consiguió anular el poderío de su adversario.

“Ha sido un gran partido, la mejor actuación que he tenido en este torneo”, reconoció Djokovic durante la entrevista sobre la pista. “Estoy contento con el nivel que he mostrado, especialmente en las primeras dos mangas. Él ha elevado su tenis en el tercer set, donde hemos estado muy igualados. En el tiebreak he encontrado los golpes correctos y los servicios adecuados para cerrar el partido”.