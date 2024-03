Novak Djokovic anunció este miércoles a través de las redes sociales el final de su vínculo con Goran Ivanisevic como entrenador tras seis años de colaboración.

“Recuerdo perfectamente el momento en el que invité a Goran a formar parte de mi equipo. Era 2018, tanto Marian como yo buscábamos innovar y añadir un servicio especial a nuestro duo”, escribió Djokovic en Instagram. “De hecho, no solamente aportó el servicio, también muchas risas, diversión, No. 1 mundiales al final de las temporadas, logros inéditos y otros 12 títulos de Grand Slam (junto a algunas finales) al historial. ¿He mencionado también algo de drama? La #Nolefam me entenderá ”.

Entre 2018 y 2022, Ivanisevic trabajó mano a mano con Marian Vajda. En marzo de 2022, Djokovic anunció que Vajda dejaba de formar parte de su equipo técnico, convirtiendo a Ivanisevic - miembro del Salón Internacional de la Fama del Tenis - en su entrenador principal.

El número 1 del PIF ATP Rankings desveló haber tomado “hace unos días” la decisión de terminar su vínculo con Ivanisevic.

“Nuestra química sobre la pista ha tenido altibajos, pero nuestra amistad siempre ha sido totalmente sólida”, escribió Djokovic. “De hecho, me enorgullece decir (no sé si está de acuerdo ) que, además de ganar torneos juntos, hemos tenido una batalla paralela de parchís en marcha durante años. Ese torneo nunca se detuvo para nosotros.

Šefinjo. Gracias por todo, amigo mío. Te quiero ”.