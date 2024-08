Novak Djokovic acapara todas las miradas en esta edición del US Open . No sólo por su condición de reciente medallista de oro olímpico en París 2024, también porque es el encargado de defender la corona que conquistó el pasado año en Flushing Meadows, el último Grand Slam que ha viajado a su vitrina.

Siempre atendiendo a la lógica del PIF ATP Rankings, si Djokovic firma la segunda semana en Nueva York, ahí podría verse con un favorito local: o bien el No. 13 Ben Shelton o el No. 20 Frances Tiafoe, finalista en el ATP Masters 1000 de Cincinnati, como nombres más destacados. Ya en cuartos de final, se atisba la figura del No. 6 Andrey Rublev.

Las semifinales estarían reservadas, si cumple con el pronóstico de favorito No. 4, para Alexander Zverev, que está enmarcado en el mismo cuarto que Casper Ruud, cabeza de serie No. 8. El alemán inicia su participación ante Emil Ruusuvuori, mientras que el noruego lo hará con un rival de la previa.

Zverev podría medirse en tercera ronda con un argentino: o bien el No. 29 Francisco Cerúndolo o bien Tomás Martín Etcheverry, que van por la misma parte del cuadro. En cuarta ronda se presume un interesante duelo frente al No. 15 Holger Rune, aunque el No. 18 Lorenzo Musetti o Pablo Carreño Busta también están en ese sector.

Por su parte, el campeón del US Open en 2022, Carlos Alcaraz luce la condición de favorito No. 3 y tendrá que enfrentarse en primera ronda con un jugador procedente de la ‘qualy’. Eso sí, el nivel de dificultad aumentará considerablemente si logra superar su estreno. Y es que jugaría ante Denis Shapovalov o Botic van de Zandschulp, que ambos saben lo que es alcanzar los cuartos de final en el torneo.

En la tercera ronda, según la proyección del ranking, cruzaría con el británico Jack Draper, favorito No. 25; mientras que en la cuarta ronda tendría que batirse con un local como el No. 16 Sebastian Korda. El chileno Alejandro Tabilo, cabeza de serie No. 22, también sería una posibilidad en octavos de final.

Y en cuartos de final la raqueta más destacada sería la de Hubert Hurkacz, séptimo favorito. Eso sí, hay otras alternativas peligrosas que pueden poner en jaque al polaco antes de los cuartos de final como el No. 10 Alex de Miñaur o el No. 23 Karen Khachanov, que llegó a semifinales en 2022.

En la rama femenil, la mexicana Renata Zarazúa entró directo al cuadro, por lo que habrá jugado los cuatro grandes en la misma temporada. Debutará en Flushing Meadows contra la francesa Caroline Garcia, número 28 del torneo. Caroline Wozniacki podría ser el cruce de la mexicana si avanza a la segunda ronda.

(Con información de ATP)