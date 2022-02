ACAPULCO._ El ATP 500 de Acapulco será el mejor de su historia. Entre otras cosas, por las ubicaciones en el Ranking ATP de sus principales competidores. Los números así lo ratifican. El Abierto Mexicano Telcel organizará por primera vez una edición con al menos cuatro jugadores del Top-5 del escalafón mundial.

Edición Integrantes del Top-5

2022 4

2019 2

2013 2

El No. 2 Daniil Medvedev, el No. 3 Alexander Zverev, el No. 4 Stefanos Tsitsipas y el No. 5 Rafael Nadal competirán desde el lunes, el día que inicia el cuadro principal del certamen mexicano. Tener tantas estrellas del Top-5 en un solo torneo —que no sea Grand Slam, Masters 1000 o Nitto ATP Finals— es una circunstancia poco habitual en el ATP Tour. De hecho, esto sólo ha ocurrido en dos ocasiones en la historia de los ATP 500, categoría creada en 2009.