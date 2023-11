“Hoy ambos estábamos agarrotados al inicio, podía verle algo bajo de fuerzas. Yo también, pero logré encontrar un golpe extra sobre la red. Creo que el partido ha sido más igualado de lo que sugiere el marcador, pero es otra victoria increíble para mí. Estoy muy orgulloso de esta, teniendo en cuenta todo lo que he atravesado esta semana”.

Dimitrov llegaba al partido tras una semana memorable, pisando su primera final Másters 1000 en seis años y con licencia para soltar su amplio abanico de recursos. En los eternos intercambios desde la línea, repletos de golpes cortados y cambios de ritmo, sin embargo, se encontró con un jugador perseverante como ninguno para resistir cualquier envite.

Djokovic dibujó un partido impecable ante las oportunidades, aprovechando sus dos pelotas de rotura para desnivelar sendas mangas. El serbio logró un quiebre vital en el séptimo juego del primer parcial y mordió en las faldas del segundo, terminando con la calma de Dimitrov sin encarar una sola opción de quiebre. Su constancia impenetrable fue un muro demasiado alto en Bercy.

La reconquista del trono en París subraya la respuesta de Djokovic a la final de Wimbledon perdida ante Carlos Alcaraz en julio. El balcánico no ha vuelto a entregar un partido desde su caída en la hierba del All England Club de Londres, apilando una racha de 18 triunfos consecutivos (Cincinnati, US Open, París-Bercy) para remarcar su posición en el vestuario.

En una dimensión histórica, Djokovic mantiene su carrera hacia la cima de títulos con una fortaleza sin visos de decadencia. El de Belgrado afianzó su posición como tercer jugador de la Era Abierta con más trofeos ATP Tour en modalidad individual (97), acortando las distancias con el suizo Roger Federer (103) y el estadounidense Jimmy Connors (109).

Ahora, Djokovic intentará firmar un espléndido cierre de temporada 2023 compitiendo en el Pala Alpitour de Turín del 12 al 19 de noviembre. El serbio buscará un séptimo título individual de las Nitto ATP Finals y convertirse en el máximo campeón histórico del torneo que pone el broche a la temporada.

(Con información de ATP)