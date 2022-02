Carrillo salió de la pista y dijo “Los amo México” en el final de su rutina.

Para este miércoles, el jalisciense de 22 años de edad utilizó en su programa las canciones Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera; Sway de Dean Martin y María, de Ricky Martin. Este cambio luego que en su participación del lunes usó dos canciones de Carlos Santana, Black Magic Woman y Shake It.