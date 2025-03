“Yo creo que es posible. En 2021 fue como me clasifiqué a los Juegos Olímpicos y creo que mi patinaje ha evolucionado mucho desde entonces hasta el dia de hoy, así como el de muchos otros patinadores. Pero estoy seguro que tengo el nivel y todas las habilidades para lograrlo en el Campeonato Mundial”, prosiguió.

“Este programa es de un artista mexicano, Luis Miguel. Me inspiré en una de las portadas de sus álbumes para mi traje. Tomé los mismos colores y le di la idea a mi diseñador, que trabajó con el concepto y el diseño. Creo que es un traje que es único y diferente”, explicó Carrillo para Olympics.com.

“Escogí Luis Miguel porque es uno de mis artistas favoritos. Disfruto demasiado su música y era algo que siempre había querido patinar desde que era muy niño, así que cumplí ese sueño de Donovan niño de querer patinar una canción de Luis Miguel”, continuó con una gran sonrisa.

El sueño de Donovan-niño y de Donovan-adulto se pueden dar la mano en Boston si obtiene la cuota olímpica a Milano Cortina 2026 para México.

“Participar en los Juegos Olímpicos sería algo muy especial, ya que la primera vez que fui a unos [Beijing 2022] era todo nuevo. No sabía qué esperar. Ahora que ya tengo un poco de conocimiento de cómo es la experiencia olímpica, creo que puedo sacarle mucho más provecho, aprender mucho más y lograr un resultado del cual mi país y yo nos podamos sentir orgullosos”, remarcó pensando en llegar a Milano Cortina 2026.

En Beijing 2022, Donovan Carrillo se convirtió en el primer patinador mexicano en 30 años en unos Juegos y el que mejor resultado logró en toda la historia.

Pero, ¿cómo cambiado el mexicano en los tres últimos años?

“Yo creo que lo más importante es que hoy más que nunca estoy disfrutando el patinaje. Eso es clave para hacer cualquier cosa en la vida y creo que eso es lo más importante a destacar”, sostuvo.

Pero también ha habido cambios sustanciales en su vida: ahora vive en Canadá para poder prepararse mejor para las competencias.

“Creo que puedo sorprender. Siendo más consistente en prácticas, mis programas han sido mucho más estables. Estoy buscando hacer la mayor cantidad de desafíos técnicos con nuevos saltos, nuevas combinaciones, y han ido evolucionando muy bien. Solamente me ha faltado lograr ese resultado en las competencias, pero estoy seguro que estoy muy cerca de llegar ahí y en siguientes”, aseguró el patinador artístico mexicano.

Sin embargo, Carrillo también reconoció que el cambio de México a Canadá no está siendo sencillo para él.

“Estar lejos de casa me duele un poco, pero creo que me ha ayudado a hacer valer ese esfuerzo de estar lejos de mis seres queridos para aprovechar al máximo mi entrenamiento. Con mis entrenadores la paso muy bien, aprendo mucho y creo que me ha ayudado también a normalizar muchos de los saltos que antes veía que eran muy complejos. Hoy lo siento como algo normal y creo que ha sido una experiencia muy hermosa en general”, valoró.

Así, Donovan Carrillo está demostrando un nuevo ejemplo de resiliencia y de capacidad de luchar por sus sueños, algo que espera que sirva de ejemplo para México: “Me gustaría invitar a todos los niños, niñas, adultos, jóvenes a que luchen por sus sueños y que sin importar lo difícil que pueda ser, trabajen muy duro y que nunca se rindan”.

