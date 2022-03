MÉXICO._ El mexicano Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico , que se lleva a cabo en Montpellier, Francia, luego de que el equipaje donde documentó sus patines no había llegado y aunque le entregaron unos nuevos, no se sintió cómodo con éstos.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando, y buscando tomarlo con la mejor actitud”, compartió en sus historias de Instagram.

El jalisciense tenía previsto competir este 24 de marzo en el programa corto ante 40 deportistas que buscan clasificar al programa libre, que se celebrará el próximo 26 de marzo.

Pero la paquetería jamás entregó los patines de Donovan Carrillo, como había informado el Comité Olímpico Mexicano (COM) en sus redes sociales.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos pero no se sintió cómodo”, dijo María José Alcalá, presidenta del COM en entrevista con ‘Así las cosas’. “Donovan Carrillo no pudo participar en el mundial”.