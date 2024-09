“Yo creo que el saber que era mi última participación aquí en París me inspiro, en el disco se dio un buen resultado, ayer venía por el pase a la final y hoy (martes) vine a dejar el corazón aquí, traté de relajarme, de no estresarme y el resultado se dio mejor de lo que esperaba y estoy muy feliz la verdad”, compartió la jalisciense de 17 años, quien entrena regularmente con el profesor José Manuel Maciel Jiménez .

“La verdad me siento muy contenta, porque no fue el resultado que me esperaba, fue mucho mejor la verdad y estoy muy feliz, porque quedé en octavo y superé mi marca personal”, resaltó la lanzadora de disco y jabalina en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte .

“Para mí quedar en el lugar ocho fue increíble, así que ahorita voy a disfrutar por este resultado, pero llegando a México voy a darle con todo a mi preparación porque ahora mi objetivo está en los próximos Juegos Paralímpicos”, concluyó Lupita Navarro.

Por su parte, la representante del Estado de México Yessica de la Luz Jiménez, quien, con 24 años, debutó en Juegos Paralímpicos con esta final, compartió su sentir tras su participación.

“Me sentí bien, me daban nervios, pero estuve tranquila, no fue la marca que esperábamos, pero hice lo mejor que pude. En el momento de entrar al estadio y escuchar el sonido fue muy emotivo, me emocioné, me palpitó el corazón, no me sentí nerviosa, sino feliz, por toda la gente y el estadio, es una meta y un sueño el poder estar aquí y espero dentro muy poco ya estar dentro del medallero”, destacó.