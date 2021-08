TOKIO._ El histórico judoca mexicano, Eduardo Adrián Ávila Sánchez, conquistó la medalla de bronce, en la categoría -81 Kg, de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, tras doblegar por ippon, en los últimos segundos del combate, al francés Nathan Petit, con lo que cimbró el tatami del Nippon Budokan, santuario japonés del judo, disciplina en la que el azteca suma desde hoy, cuatro preseas en su colección personal: dos oros y bronces. En su camino al podio, Eduardo Ávila paso bye la primera ronda y derrotó por ippon en los cuartos de final a Dmytro Solovey de Ucrania. Posteriormente, en semifinales, enfrentó en una final adelantada al campeón mundial Davurkhon Karomatov, de Uzbekistán, con quien perdió en tiempo extra, por la mínima diferencia, waza-ari.

En el duelo por la presea de bronce, el mexicano aprovechó su experiencia para derribar al francés con cinco segundos en el reloj para finalizar. “Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce”, reconoció Eduardo Ávila en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Respecto al escenario histórico en el que se realizaron las competencias de judo, el icónico Nippon Budokan, el mexicano señaló: “Siento que voy a despertar y esto no va a ser verdad, esto ha sido algo diferente, no sé cómo describirlo, desde la preparación, esto es como un sueño, en algún momento me tocó estar de espectador aquí, en mi primer viaje, mi primer campamento fue aquí en Japón y ahora cerrar con una medalla de Juegos Paralímpicos, en este lugar histórico, el judo nació aquí, creo que no fue coincidencia, me tocaba terminar con una medalla en este lugar tan bello e histórico”.

Por último, el judoca agradeció a su entrenador Hilario Ávila, a su equipo multidisciplinario y a la Conade por el apoyo recibido para lograr ésta presea. “Tengo que decirlo, Conade me apoyó al cien por ciento, desde siempre me ha apoyado, no se me ha negado nada, campamentos, competencias, instalaciones en el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento), gracias por esas instalaciones de primer mundo que tenemos, gracias Conade por creer en mí, en mi preparación, gracias México, me hubiera gustado regresar con una medalla de oro, pero un bronce no se desprecia”, concluyó el campeón de Juegos Parapanamericanos Lima 2019.