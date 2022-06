Recordó su más reciente logro obtenido, el cual fue la medalla de oro en los Juegos Nacionales Conade 2022, celebrados en Tijuana el pasado 7 de junio, donde Luis Urías se convirtió en el primer nadador sinaloense en conquistar dicha presea en los 200 metros mariposa; además, Sinaloa no se apuntaba esta medalla desde el 2015, cuando Fernanda Montiel la obtuvo en los 50 metros dorso en Boca del Río, Veracruz en 2015.

Para Luis Urías, este mérito tuvo un doble valor, ya que registró un tiempo de 2:07:40, superó su marca anterior de 2:08; además, en los últimos cinco metros estuvo a punto de verse superado, sin embargo, nadó con más intensidad a pesar de su cansancio.

“En los últimos cinco metros fue un cierre, fue muy cerrado me iban sacando un cuerpo-cuerpo y medio, el los cinco metros alcance a remontar, al momento yo no me di cuenta, me di cuenta después, lo que le dio un doble valor”, expresó.

Respecto a sus preseas, Urías Barajas ganó la medalla de bronce en los Juegos Nacionales Conade 2021 en Monterrey, luego consiguió la medalla de oro en el Selectivo Único Nacional 2022 en Cancún y, posteriormente, ganó la medalla de oro en los 200 metros mariposa y bronce en los 100 metros mariposa en los Juegos Nacionales Conade 2022 en Tijuana.