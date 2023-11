“Conozco que tiene mucha experiencia, ha pasado por varias divisiones y viene de una racha ganadora, será una gran pelea, es por eso que me preparo de la mejor manera junto a mi esquina de Unodos Boxeo, muy agradecido por prepararme de la mejor manera y contra cualquier rival, enfocados en darle una gran función a la gente de Culiacán porque no se merecen menos, estamos preparándonos para dar un gran espectáculo y que la afición salga satisfecha”, agregó.

Finalmente, el popular “Rayo” Medina dejó un mensaje a todas las personas que lo respaldan y apoyan en su carrera.

“Agradecerle mucho a toda la gente que me apoya en mi carrera y se van sumando, a mis patrocinadores Atletix, Clínica GFIT, Hino Selectos, Grind Hard Promotions, Unodos Boxeo, y muchas gracias a toda mi familia y amigos, me siento muy agradecido con Dios y con ustedes, a la afición que me va aceptando más y más, para mí el pelear en Culiacán es todo un honor porque de ahí viene el Gran campeón mexicano (Julio César Chávez), de ahí viene su gran carrera y yo quiero dejar un impacto igual o más grande en el boxeo, un gran saludo a todos y bendiciones”, culminó.