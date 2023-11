“Muy motivado por haber vuelto a pelear, ya agarrando ritmo y pensamos en seguir en el boxeo al 100 por ciento, me motivó mucho volver al ring porque ya casi estaba a punto del retiro, pero con esta pelea me siento bien y listo para poder ir en busca de un título nacional o una pelea grande, que nos posicione en las mejores carteleras y empresas, ir por buenas bolsas que es lo importante”, dijo.

El popular “Bala” fue reconocido como el Boxeador del Año en 2021 por la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Culiacán, mostrando un gran repunte en su carrera en la que marcha con foja de 14-14-2 con 3 KO’s.

“Traemos buen ritmo y estamos bien preparados, listos para brindarles un gran espectáculo a la gente este 8 de diciembre, mi rival es fuerte, pero traigo una preparación larga y constante, mucha disciplina y perseverancia, van a ver una gran pelea y, primeramente Dios, vamos a cerrar con una victoria y en 2024 vamos a tratar de hacer las cosas mejor, buscar un campeonato y buenas peleas, y lo más importante, darle buenas peleas al público de Culiacán y de México”.

Para concluir, Jesús López se dijo estar listo para su rival, tratándose del tapatío Manuel Medina, con récord de 6-1-2 y que se espera como una de las mejores peleas de la noche.

“Después de mi última pelea sólo tuve 5-6 días de descanso para volver al gimnasio, una preparación con sparrings fuertes con el Profesor Ugalde, me he estado preparando muy duro porque conozco a mi rival, para poder llegar al cien por ciento y brindarle un gran espectáculo a toda la gente. Vayan a ver las peleas, habrá muy buena acción con peleas grandes y la de nosotros no será la excepción, un espectáculo de donde van a salir contentos”, finalizó.