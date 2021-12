“Psicológica y físicamente me siento más que bien, gracias a la preparación que estoy haciendo que me da más confianza arriba del ring, al soltar mis golpes, ya no hago cosas improvisadamente y eso es lo que me tiene muy contento, me siento listo y capaz de lograr un triunfo este 18 de diciembre”, agregó León.

Con un nuevo compromiso en puerta, Martín León le deja unas palabras a su afición en busca de tener su apoyo en la función.

“Se la dedico a todos los que me siguen y que me han apoyado durante mi carrera, a mis amigos, a mi familia, más que nada a ellos porque siempre están ahí conmigo apoyándome en todo”, sentenció.