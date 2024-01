“El deporte me ha traído muchas bendiciones, actualmente el tema del coaching lo dedico exclusivamente a la salud, porque la mentalidad es fundamental para seguir adelante, para seguir sanos y seguir bien”, comentó.

“Soy entrenador de siempre, me ha gustado ayudar a la gente, ayudarlos a cumplir sus objetivos y sus metas”, subrayó.

“En los 32 años que llevaba el maratón, me tocó ser el primer sinaloense en ganar el primer lugar absoluto, fue un trabajo de hace tiempo, tengo como 10 años corriendo y nunca había ganado nada, entrenaba mucho, pero no se me daban los títulos”, dijo.

El entrenador Marco Antonio Machado llegó a Sinaloa, donde le tocó ser de los pioneros en el senderismo.

“Me tocó fundar un grupo de senderismo en la ciudad; llegamos a Culiacán, quiero ingresar a un grupo de senderismo y me encuentro que no hay nada... ahorita ya andamos en las carreras, poco a poquito ahí vamos invitando a gente que se una a hacer deporte, a estar activos”, comentó.

Por último, Sabino Millán, entrenador y corredor, llegó en segundo lugar en la pasada edición del Maratón Internacional de Culiacán.

“El año pasado me tocó ser segundo lugar del maratón, acompañando a ‘Corne’ (Cornelio Alarcón), quien es una gran persona y como corredor, ni se diga. Soy entrenador de ejercicio funcional, tengo un gimnasio; todo eso me ha formado”, finalizó.