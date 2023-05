El conjunto agradeció el apoyo de la iniciativa privada en particular de Fundación Telmex que hizo la diferencia para romper un año sin competencias internacionales en donde obtuvieron cuatro preseas.

“Este viaje sale cien por ciento de la Fundación Telmex-Telcel, vuelos, hospedaje y alimentación lo cubrieron en su totalidad. El dinero no pasó por nosotras, fue dinero que ellos pagaron directamente a la agencia de viajes como a la World Aquatics y fuimos 14 personas”, aclaró la capitana Nuria Diosdado.

La sirena desmitió de nuevo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a las declaraciones que éste realizó en las que señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno federal habrían pagado viáticos y vuelos para que la selección mexicana de natación artística viajara a Egipto.

Por su parte, la acróbata acuática, Jessica Sobrino, explicó que ella no es parte de la Sedena y visitarán al Presidente para explicarle la situación que vive el deporte acuático mexicano.

“A lo mejor no tiene toda la información completa y de nuestra parte se la queremos hacer llegar. Sí tenemos algunas atletas de Sedena, yo no forma parte, pero Sedena no nos pagó viáticos ni el viaje, eso fue la Fundación Telmex, Carlos Slim y Arturo Elías Ayub. No percibimos becas desde enero. Nuestras entrenadoras no reciben sueldo, tenemos a una que tiene 11 meses sin cobrar”, comentó.

Cabe destacar que la selección mexicana regresó con una presea de Oro para Nuria Diosdado y Joana Jiménez en Dueto Libre, Oro en modalidad Equipo Técnico, otra medalla dorada en la modalidad Acrobática y un histórico Bronce para la dupla de Itzamary González y Diego Villalobos, con 255.3417 pts. en Dueto Libre Mixto, una nueva prueba en la natación artística.

El equipo mexicano afrontará su siguiente competencia en los Juegos Centroamericanos de El Salvador en donde competirán en ocho pruebas buscando la misma cantidad de oro en este certamen.

“Esperamos traer el mayor número de medallas posibles, tenemos Campeonato Mundial también esperamos quedar en dueto, en todas las rutinas y en los Panamericanos igual estar dentro del medallero y ver si se consigue el tan anhelado sueño olímpico”, comentó Glenda Inzunza.