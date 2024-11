“Mis padres están felices, me dijeron que es la cereza en el pastel de este gran año. Por mi parte estoy muy contento de que sí se pudo lograr, tanto para mi entrenador como para mí, y es algo que va a quedar para toda la historia”, compartió Verde Álvarez.

Por su parte, Hernández Cázares, entrenador mazatleco por adopción, expresó que la adrenalina y felicidad que sintió al ganar la medalla de bronce en la esquina del “Green”, en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, volvieron a su cuerpo hoy, después del anuncio del galardón.

“Cuando me enteré inmediatamente pensé en mi mamá, quien siempre se sintió orgullosa de mí, desde que yo inicie, pero ya no le tocó vivir este momento conmigo, aún así me hace muy feliz saber que mi padre y mis hijos, mi familia, se sienten muy orgullosos y están conmigo para compartir este reconocimiento”, dijo Hernández Cázares.