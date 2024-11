El boxeador mazatleco Marco Alonso Verde Álvarez y su entrenador Radamés Hernández se encuentran entre los galardonados al Premio Nacional de Deportes 2024.

Este jueves se reunió el jurado para definir a los ganadores donde se determinó que todos los medallistas de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 se llevaran el galardón en la categoría no profesional. Asimismo, este premio se destinará a los entrenadores de dichos deportistas.

Los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2024 serán seis medallistas olímpicos y paralímpicos de París 2024, entre los que están los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya, así como la judoca Prisca Awiti y Marco Verde en la categoría no profesional; en la paralímpica está la lanzadora Gloria Zarza y Juan Pablo Cervantes; mientras que en profesional es la futbolista Charlyn Corral; para el rubro de entrenadores está Radamés Hernández, Iván Rodríguez y Martín Velasco. En trayectoria se le dará a la ex clavadista Alejandra Orozco y al ex luchador olímpico Daniel Aceves.