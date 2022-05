“Soy el único piloto mexicano o incluso latinoamericano en la parrilla”, agregó Pérez . “Entonces, sólo muestra lo difícil que es para nosotros, no digo que para los pilotos europeos sea fácil, pero muestra lo difícil que es para nosotros entrar en el deporte y tener una carrera exitosa. Pero tengo que decir que estoy extremadamente orgulloso de ello”.

En cuanto a su estrategia, Checo dijo que pasar de neumáticos de lluvia a neumáticos intermedios y duros y tomar la delantera, era una apuesta “obvia” para él.

“No, era bastante obvio en ese momento que... la pista [estaba] lista para los lisos, especialmente con los mojados ya sobrecalentados. Pero no estaba claro para mí si podíamos seguir adelante y hacer como Carlos (Sainz), ir directamente a los lisos.

“Se podía ver con Carlos que perdió tanto tiempo de carrera... pero nuevamente logramos mantenernos fuera, presionamos cuando lo necesitábamos e hicimos que la interacción funcionara. Fue una gran combinación: el equipo me decía qué hacer, cómo sacar el máximo provecho de ese resultado y logramos que funcionara. En estas condiciones, empujar, no cometer estos errores y no dar un paso en falso nunca es fácil de lograr en Mónaco”.