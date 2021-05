Estamos a 10 días de la función “Guerrero vs. Buelna” de JD Promotions y con ello una gran velada más que se vivirá en el Polideportivo JSM, donde otro gran prospecto hará su debut, nos referimos a Diego Paredes, quien se medirá ante David Madueño en pelea a 4 rounds en Peso Super Medio.

Como todo joven dentro del pugilismo, Diego Paredes tuvo una historia dentro del rubro amateur, un poco corta dicha etapa pero muy gratificante.

“En amateur inicio en marzo del 2017 en ese tiempo con Iván Cebada, tenía 6 meses en el gimnasio Invicto cuando me dijo que me tenía una pelea preparada, un poco nervioso la acepté a 3 Rounds y la gané por decisión, no fue muy práctica porque no tiraba muchos golpes, simplemente el ‘1, 2’ pero la terminé ganando. Fue una etapa corta y larga porque esperaba hacer más peleas, fueron como 10 y la mayoría ganadas, me gustó mucho la etapa amateur a pesar de que no pude competir en torneos como estatal o nacional por mi edad”, mencionó.

Con su primera contienda profesional en puerta, sabe que el momento será muy especial y por ello se ha preparado fuertemente.

“Después 4 años desde que llegué al gimnasio y ver a los profesionales, esperaba estar un día en ese ring y me siento nervioso, nunca he peleado en una función de boxeo profesional, espero lograr mi objetivo y ganar de la mejor manera posible, nervioso porque nunca he peleado ante tanta gente, estoy entrenando y echándole todas las ganas posibles.

“Desde septiembre iniciamos en el gimnasio, tengo meses preparándome y ha sido increíble, nunca me preparé de esta manera y no estoy dejando ningún cabo suelto, quiero dar un espectáculo, quiero representar a mi gimnasio y equipo, quiero ganar y mi preparación está siendo excelente con el ‘Picoco´s Team’, bien preparado junto a Rafael Ortíz y Aarón Guerrero que me han estado echando la mano, espero representar algún día a Culiacán”, dijo.