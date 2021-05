CULIACÁN._ Este 28 de mayo se vivirán grandes peleas en la velada de JD Promotions en el Polideportivo Juan S. Millán, función denominada “Guerrero vs. Buelna” y donde se contarán con algunos peleadores que harán su debut como profesionales, uno de ellos es Alexis Molina Aguirre, quien lo hará en la división de los pesos Super Pluma.

El joven de 21 años se mostró contento por debutar en la casa por excelencia del boxeo en Culiacán, en el que grandes figuras se han forjado y espera ser una de ellas, comenzando una nueva etapa tras una destacada actuación en amateur.

“Mi etapa amateur empezó a los 15 años, tenía 2 meses entrenando, me sentí fuerte y peleaba cada sábado, en aquel entonces peleaba en un torneo que se llamaba ‘Rehabilítate’, en el Torneo de los Barrios y me tocó entrar en dos olimpiadas, pasé la etapa municipal bastante bien y en la estatal no se nos dio el resultado, en total hice unas 40 peleas”, mencionó Alexis.

Como todo pugilista, el dar el brinco al profesionalismo es una gran motivación y Molina Aguirre se siente al 100 por ciento para hacerlo de buena manera, sumado a su preparación de cara a la función del 28 de mayo.

“Me siento bastante fuerte para debutar en el profesional, tengo 10 meses entrenando sin descansar, salvo uno o dos días a la semana, corriendo y entrenando, haciendo sparring, manoteando y trabajando como debe de ser, yo creo que ya estoy listo y nada más estoy esperando la oportunidad. No es la excepción para este 28 de mayo y esperemos que todo salga como se debe, primero Dios, este 28 de mayo saldremos con la frente en alto y con la mano arriba”, agregó.

Así mismo, Alexis Molina le deja un mensaje a todas las personas que lo han apoyado en su andar amateur y ahora próximo a convertirse en profesional.

“El mensaje para mis seguidores es de agradecimiento por siempre estar apoyándome y al pendiente de mi carrera, igual para mi familia y para mis amigos que siempre están apoyándome, siempre están ahí para lo que necesito, muchas gracias y no los voy a defraudar”, finalizó.