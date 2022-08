MAZATLÁN._ Olga Arévalo Sánchez ha sido una formadora de muchas generaciones en el deporte blanco, especialmente varios de ellas de escasos recursos.

Desde hace algunos años al frente de la Escuela Municipal de Tenis, Arévalo Sánchez será objeto de un homenaje a su trayectoria dentro de la inauguración de la tercera edición del Torneo Bajo Techo 2022, pactado del 18 al 27 de este mes en las instalaciones de Colegio Montfort.

“Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de este reconocimiento, gracias a ellas he conseguido todo, no es nomás mérito mío, sino de muchas personas, medios de comunicación, clubes deportivos y entrenadores que han formado parte de mi desarrollo y me han apoyado”, recordó Arévalo Sánchez.