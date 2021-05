ARLINGTON._ El campeón Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, enfrentará al campeón OMB, el británico Billy Joe Saunders, el próximo sábado, como parte de la celebración del 5 de Mayo en Estados Unidos, en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas.

“Tengo experiencia, soy un peleador más maduro. Saunders cree que me dará una lección de boxeo. Ya veremos. No soy el mismo chico que era hace cinco o seis años. Él puede decir lo que quiera, el sábado por la noche, veremos un nivel diferente de pelea. Espero no necesitar a los jueces esa noche,” comentó Canelo.