Así mismo, su preparación ha sido bastante fuerte, teniendo como objetivo salir con la mano en alto en su batalla.

“Destaco la actividad del sparring, fueron varios buenos boxeadores locales con los que hice diferente sparring, estoy adaptándome otra vez a volver y listos para volver”, dijo el poseedor de un récord de 22-1-2 con 18 KOs.

Por último, “Picoco” le deja un mensaje a todos sus seguidores, esperando contar con su apoyo en este siguiente compromiso dentro de su carrera como boxeador profesional.

“Que no se lo pierdan este domingo 5 de junio, un domingo familiar de boxeo que es algo distinto y que no se había dado en bastante tiempo en Culiacán, no se lo pierdan y que asistan, aprovechen este día y se echen la vuelta al Polideportivo Juan S. Millán para que apoyen tanto a mí como a todos los talentos locales que vamos a estar peleando este gran 05 de junio”, culminó.

Cabe mencionar que la función “Leones en el Ring” tendrá acceso gratuito para mujeres y niños (menores de 12 años) en la Zona General, siendo un evento totalmente familiar y con la música en vivo del Grupo La 5ta Plaza.