“Cuando llegué al Palenque estaba nervioso, pero ya en el camerino y ver a mis compañeros se me quitaron los nervios, me empezó a entrar emoción, ganas de pelear y demostrar lo que he trabajado con ‘Picoco’ (León). Cuando estoy a punto de salir al ring y dicen mi nombre para que suba, se me hizo el tiempo algo corto y se volvió más lento porque eso ya no era amateur, no había vuelta de hoja y me entró una motivación muy grande: -ya estoy aquí y vengo a ganar, miré a mi contrincante y le puedo ganar, le voy a ganar-... fue lo que en ese momento pensé, me sentí más cómodo en el profesional”, relató Paredes.

Ya con una pelea ganada y mucho camino por recorrer, Diego continúa su preparación y enfocado en los puntos a corregir.

“Quiero mejorar todo lo posible, un día después de la pelea que vi los videos y los analicé, me dieron el consejo que al momento de volver al gimnasio, iniciara desde cero para aprender nuevas cosas y para ver nuevas defensas, claro que hubo errores en la pelea, pero los estamos puliendo, principalmente la defensa”, dijo.

Asimismo, espera que este año siga trayendo cosas interesantes para él y agradeció a la gente que lo apoya en su carrera dentro de los encordados.

“Espero que este 2021 tenga más sorpresas en mi carrera en el boxeo, seguir haciendo peleas y de una manera asombrosa, por KO si es posible, hacer peleas limpiamente y trabajar bien. Quiero agradecer a las personas que me acompañaron, se los agradezco de todo corazón y no imaginan el apoyo que me dieron, ese paso que dieron conmigo fue el más grande, hasta el momento, de mi carrera en el boxeo”.