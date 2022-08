- ¿Cómo te sientes respecto a jugar en México?

- Estoy muy feliz porque vamos a jugar en México, nos iba a tocar jugar el año pasado, pero por diferentes razones tuvimos que jugar en Londres.

- ¿Cuáles ventajas consideras que tendrán al jugar en casa?

- Creo que siempre es una ventaja jugar Billie Jean King Cup en casa, creo que a la gente de México le encanta el tenis y siempre va a haber un buen ambiente. Estamos hablando ahorita como equipo sobre en dónde queremos jugar y estamos viendo, pero sé que en donde juguemos va a ser algo increíble y vamos a jugar en una ciudad donde la gente nos va a apoyar mucho.

Creo que jugando en casa hay un poquito de presión a veces, pero yo nunca lo veo así, presiento que hemos jugado contra otros países que sienten presión de jugar en casa, pero la verdad cuando yo juego en casa no tengo nada de presión porque sé que todos me quieren, me están echando porras y todos quieren que yo gane. Y siento que cuando estoy jugando como equipo con toda la gente que está ahí en el estadio, eso me ayuda a jugar mi mejor tenis.

- ¿Has jugado contra tenistas serbias? ¿Cómo han sido esos encuentros?

- He jugado en dobles contra serbias, juegan muy bien. Siento que ahorita tienen más jugadoras, pero la verdad cualquier país hubiera sido muy difícil. Creo que lo más importante es que nos enfoquemos en nosotras, en qué podemos hacer para mejorar para enfrentarnos con nuestro mejor tenis con Serbia.

- ¿Qué es lo que más te emociona del encuentro contra Serbia?

- Muy emocionada la verdad es la primera vez que jugamos contra Serbia y yo la verdad muy feliz que podamos estar en el grupo mundial ahorita, es una gran oportunidad, hay que aprovecharla y esperamos que nos vaya bien.

(Con información de FMT)