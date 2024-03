“Espero algo muy diferente respecto a las demás peleas, demostrar que estoy listo para grandes retos, tengo una gran motivación y compromiso conmigo mismo, sé que mucha gente ha dejado de creer en mí y estoy motivado para demostrarles que se equivocaron, quiero dar una nueva versión y estoy con un gran equipo de la mano del profesor Fernando Fernández y todo el equipo de la Zona Norte”, dijo.

En ese sentido, el boxeador de la capital sinaloense muestra una madurez mental bastante notoria, por lo que es consciente de la gran oportunidad que tiene enfrente y la importancia de sacar el resultado victorioso.

“Trabajé mentalmente muy bien y quiero darle a toda mi gente un gran espectáculo, que hay Martín León para rato y dejar en claro que, si me caigo una vez, me levanto 10 veces, he madurado boxísticamente y este 22 de marzo se verá. Primero, salir victorioso de esta pelea, buscar pelear con un rival posicionado en el ranking y mantenerme bien, estar en las grandes salas”, señaló.

Para concluir, Martín León manda un mensaje a todos los aficionados, esperando contar con su apoyo el próximo viernes 22 de marzo.

“Para la gente que me apoya, agradecerles porque aún siguen creyendo y confían en mí como peleador, y a las que no, demostrarles este 22 de marzo que están equivocados”, sentenció.