“Estoy muy agradecido por la oportunidad, yo sé que hay muchos aficionados al box en Culiacán, Sinaloa, y no pienso darles nada menos que una pelea espectacular, he estado preparándome para pelear desde enero, estoy muy confiado con el trabajo que he hecho para cualquier evento que se me ponga enfrente”, señaló Julio.

Asimismo, el popular “Dados” se mostró optimista por el reto en puerta y se define como un peleador agresivo dentro del encordado, características muy favorables para ganarse la aceptación del público aficionado al boxeo.

“Soy un boxeador que va para adelante, no tengo miedo de intercambiar golpes en medio del ring, me gusta poner el ritmo de la pelea y hacer mucha presión”, dijo.