“Estoy muy emocionado de volver al ring una vez más, como siempre, tomo mi entrenamiento y preparación muy en serio, me despierto todas las mañanas a las 4:30 para correr antes de ir a trabajar y en la noche donde entreno boxeo. Estoy trabajando mucho en la técnica y estrategia para salir victorioso el próximo 26 de febrero en Las Vegas”, mencionó.

Bajo esa misma línea, pelear cerca de casa significa un gran suceso y el tener varios compromisos librados en suelo mexicano ha sido de gran ayuda en su formación, por lo que se esperan grandes cosas en su carrera.

“Es un honor para mí el poder pelear en Estados Unidos, finalmente lo haremos este 26 de febrero y el mundo del boxeo pronto tendrá una idea de lo que está hecho José ‘Güero’ Gómez.

“En mis cuatro peleas que he tenido con JD Promotions me han ayudado mucho y en diferentes maneras, debuté con ellos y quizás la primera pelea no salió como yo esperaba, pero eso me sirvió y aprendí mucho después, hice mi primera pelea como profesional con JD Promotions y después de cada una de ellas he sentido que mejoro, me siento más cómodo en el ring”, describió el californiano.

Por último, el popular “Güero” Gómez dejó un mensaje a todos sus seguidores, esperando darles una alegría en su siguiente compromiso dentro del ring.

“Me gustaría agradecerles a todos los que forman parte de JD Promotions, por todo el apoyo continuo, gracias a todos mis seguidores que me apoyan, muchas gracias a cada uno de ellos y, como siempre, prometo seguir trabajando duro para brindarles un gran espectáculo”.