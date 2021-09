CULIACÁN._ Este próximo viernes 1 de octubre se efectuará la magna función “Puños en el Palenque” de JD Promotions, misma que tendrá el regreso a los encordados del pugilista José “Güero” Gómez, quien vuelve tras recuperarse de una lesión y buscará una nueva victoria en la velada que tendrá como escenario el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa.

Tras estar meses fuera por una lesión sufrida en el tendón del bíceps izquierdo, José volverá a pisar un cuadrilátero en la ciudad donde ha disputado sus dos contiendas como profesional, por lo que la función en puerta será especial para él.

“Estoy muy emocionado de hacer mi regreso, he estado fuera algún tiempo debido a una lesión, pero el 1 de octubre no será un problema, me siento mejor que nunca y les prometo que será una guerra total que no querrán perderse”, mencionó.