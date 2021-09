Respecto a las molestias en la mano y una cortada en la ceja sufrida en un sparring, el culiacanense dice estar al cien por ciento y con la mentalidad puesta para esta siguiente función, apoyado por su equipo de trabajo.

“Gracias a Dios estamos muy bien del corte, ya me cerró completamente y estamos listos para volver, la lesión que tenía en mi mano ya me siento mucho mejor gracias a Marco Castillo Fisioterapia, para este compromiso me he preparado muy bien con mi entrenador Rodolfo Chávez y nos brindó mucho apoyo JC Parra, nos venimos preparando muy bien físicamente con Guille Studio, venimos listos y con toda la fe puesta en nuestro trabajo”, añadió.

Con foja imbatible de 7-0-0 con 5 KOs, el sinaloense buscará continuar brindándole grandes satisfacciones a su público, por lo que promete darlo todo y con el principal objetivo de salir con la mano en alto.

“Pueden esperar una gran pelea llena de emociones, nos hemos venido preparando para darlo todo arriba del ring, saben que somos guerreros y no se la vamos a poner fácil a nadie, vamos por todo”, señaló.