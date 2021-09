“Pelear en el extranjero fue un orgullo para mí, representar a México en Inglaterra fue una gran experiencia, nos medimos en el nivel que estamos ante el número uno de su país y que ganándole nos íbamos a posicionar en un mejor lugar, pero no nos favorecieron los jueces, lo tumbamos en el quinto round y lo lastimamos, pero así fue, vamos a seguir echándole más ganas para hacer mejor papel cada vez”, dijo.

El popular “Dinamita” hará su reaparición en las contiendas de JD Promotions, donde su última pelea fue venciendo a Jesús “Chamarras” Quintero en febrero del año pasado.

“Pelear aquí en JD es un gran orgullo, con mi promotora, estoy muy feliz y contento porque ya teníamos tiempo que no peleábamos juntos y siempre sentimos el apoyo de la afición y la gente, me da mucho gusto regresar con JD”, señaló Valencia Mercado.

Para finalizar, Valencia se ha mantenido en buena forma y le deja un mensaje a todos sus seguidores.

“Me he preparado muy bien después de hacer un buen papel en Inglaterra, eso me motiva a entrenar muy fuerte y esperamos un buen rival para dar una gran pelea y que la gente se lleve un buen sabor de boca, le mando un saludo a toda mi afición y amigos, familia, que no se pierdan este 1 de octubre porque vamos a regresar con más ganas de salir con la mano en alto y seguir representando a México en otros países, si nos lo permiten y nos lo piden”, sentenció.