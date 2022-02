El joven poblano sabe que no será del todo sencillo alcanzar dicho objetivo, pues el nivel de competencia al que se estará enfrentando será complicado, pero confía en que su juego le dé la oportunidad de competir en cada uno de los torneos.

Sin embargo, Pereda declaró estar tranquilo y sentirse seguro de poder iniciar esta competencia con sus mejores técnicas de juego y aprovechar sentirse en su mejor momento.

“Me siento bien, vengo en un buen momento, me he estado preparando, aunque no inicié la temporada en diciembre, como hubiera querido, pues fallé en los primeros dos torneos, de Chile y Argentina.

“Pero este 2022 está empezando y vamos de una manera diferente, con toda la intención de dar lo mejor de uno”.