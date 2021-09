HOLLYWOOD._ Los años no pasan en vano, y se comprobó con el ex campeón mundial de peso pesado de la UFC, Vitor “The Phenom” Belfort, quien noqueó en apenas el primer round al ex campeón mundial indiscutible de peso crucero y peso pesado, Evander “The Real Deal” Holyfield, en el combate estelar de una cartelera que se llevó este sábado, en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino, de Hollywood, Florida.

Holyfield apareció recientemente como suplente de Óscar de la Hoya, quien salió de circulación porque fue noqueado por el Covid-19. Pero las pretensiones de continuar, a los 58 años de edad, de Holyfield, fueron rotas de un tajo por Belfort, de 44 años.

Desde que sonó la campana, “The Phenom” Belfort salió decidido a combatir, a mostrar su poder de puños, y lo consiguió cuando envió a la lona a Holyfield con un potente gancho de izquierda.