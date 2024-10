Español y suizo escribieron una rivalidad histórica en el circuito ATP Tour, brindando valores de respeto, deportividad y juego limpio en cada partido. Su variedad de estilos atrajo a millones de aficionados a las pistas, generando una pasión impecable por el deporte blanco. Juntos consiguieron elevar la popularidad del tenis a nivel mundial, hasta hacer del juego el espectáculo global como hoy lo conocemos.

Entre 2004 y 2019, Nadal y Federer disputaron 40 inolvidables partidos alrededor del mundo, incluyendo 10 duelos en finales de Grand Slam.

Ambos han mantenido una buena relación deportiva que se extendió fueras de las canchas. En estas últimas temporadas, Federer asistió a la inauguración de la academia de Nadal, mientras que el español estuvo presente en la última competición del suizo, formando pareja de dobles en la Laver Cup 2022.

No podían faltar las palabras de la “tercera estrella” de la constelación: Novak Djokovic.

En un posteo en redes sociales, el serbio escribió: “Rafa, un posteo no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ése es probablemente el mayor logro que alguien puede desear. Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que has tenido que soportar para convertirte en icono del tenis y del deporte en general”.

“Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad que más me ha marcado como jugador. Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera”, completó.